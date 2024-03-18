موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج في كارثة جديدة

تُعرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن دراما رمضان 2024 في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المسلسل قضايا المراهقة، وتشهد الحلقة الجديدة كارثة أخرى لـ«صدفة» التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة

ويأتي موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 8 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما تأتي الحلقة 8 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.