«العمل» تنظم ندوة في مستشفى بدر الجامعي للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

واصلت وزارة العمل، عقد ندوات وورش العمل التوعوية والتدريبية، للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 22 طبيبا وممرضا وممرضة وإداريا بمستشفى بدر الجامعي بمدينة بدر.

تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وقالت الوزراة، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الندوة تأتي في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات.

اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف، حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعن المخاطر في بيئة العمل.