مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. «يمنى» تتعرض للابتزاز

تتعرض الفنانة صبا مبارك، التي تجسد شخصية يمنى في مسلسل لحظة غضب، الذي يعرض على منصة watch it، للابتزاز من قِبل جارها الذي يجسد دوره علي قاسم، والذي يمتلك فيديو لها وهي تتخلص من شريف زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

يمنى تطلب إجازة مفتوحة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب بمواجهة صبا مبارك لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها أنّه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، ويعرض عليها أن تستقيل من عملها في الفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها الفيديو، وتذهب يمنى إلى الفندق الذي تعمل به وتطلب إجازة مفتوحة.

شريف متزوج بامرأة أخرى

وذهب محمد شاهين، الذي يجسد دور مصطفى شقيق شريف إلى منزل الرقم الذي يتصل على أخيه، ليتفاجأ أنّ شريف متزوج على يمنى زوجة ثانية ولديه بنت من هذه المرأة.

وفي النهاية تقابل صبا مبارك جارها علي قاسم ويشرح لها طبيعة العمل، ويخبرها بأن بأول مهمة لها الحصول له على إمضاء شخص على ورقة بأي طريقة ممكنة.