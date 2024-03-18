الحلقة 9 مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تشعر بالذنب

تعيش «صبا مبارك» التي تجسد شخصية «يمنى» بمسلسل لحظة غضب المعروض حصريا على منصة watch it، حالة من التوتر والقلق بعد استقالتها من عملها كـ«شيف» بأحد الفنادق، والتي كشفت لصديقتها نيرة «ناردين فرج» عن إحساسها بالذنب والغباء بعد أن قتلت إنسانًا وتسببت في أن يفقد طفل صغير النطق.

الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب

وشهدت الحلقة الثامنية العديد من الأحداث، عندما تقابلا سويًا وبدأت «صبا مبارك» تتحدث مع صديقتها أنّها ليست غبية عما ارتكبته من جُرم، لأن أحدًا لم يعرف بجريمتها وأن من كان يذكرها بغبائها قد مات.

كما شهدت الحلقة ذهاب محمد شاهين «مصطفى» إلى منزل الرقم الذي يتصل على «شريف» الذي عرفه من خلال زميل سارة الذي يعمل خدمة عملاء في أحد الشركات، ليتفاجأ أن شريف متزوج بامرأة ثانية غير «يمنى» ولديه بنت منها.

وفي النهاية تقابل صبا مبارك جارها علي قاسم حتى يشرح لها طبيعة العمل التي ستقوم به، فأخبرها بأول مهمة لها وهي أن تحصل له على إمضاء شخص ما على ورقة له بأي طريق ممكنة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

وينتظر الكثير والمتابعين موعد إذاعة عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وما يحدث بها من تطورات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس في ماراثون دراما رمضان 2024، وظهر فيه الفنان محمد فراج في الحلقات الأولى مع النجمة صبا مبارك في دور الزوج، والذي صدرت عنه عدة تصرفات غريبة تسببت في غضب الزوجة وانتهت الأحداث بقتله.