ملخص الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تحت التهديد

عرضت منذ قليل الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك على منصة watch it، وشهدت الحلقة أحداثا مشوقة وشعور صبا مبارك بالخوف الشديد بسبب ابتزازها من قِبل جارها علي قاسم بفيديو أثناء التخلص من زوجها محمد فراج.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب بمواجهة صبا مبارك لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها أنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو، وذهبت صبا مبارك «يمنى» إلى الفندق التي تعمل به وطلبت إجازة مفتوحة حتى تنفذ كلام جارها علي قاسم.

وذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى منزل الرقم الذي يتصل على «شريف» الذي عرفه من خلال زميل سارة الذي يعمل خدمة عملاء في أحد الشركات، ليتفاجأ أن شريف متزوج على يمنى واحدة ثانية وأنه لديه بنت أيضا من هذه المرأة.

وفي النهاية تقابل صبا مبارك جارها علي قاسم حتى يشرح لها طبيعة العمل التي ستقوم به فأخبرها بأول مهمة لها وهي أن تحصل له على إمضاء شخص ما على ورقة له بأي طريق ممكنة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.