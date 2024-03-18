مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. صبا مبارك ليست الزوجة الوحيدة لمحمد فراج

في الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى أوقات توتر وتهديد حيث قام جارها بابتزازها بفيديو قتلها لزوجها محمد فراج وعرض عليها أن تعمل معه مقابل أن يحذف هذا الفيديو من هاتفه.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 8

بدأت الحلقة بمواجهة صبا مبارك يمنى جارها علي قاسم بعد اعترفه لها أنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو.

ذهب محمد شاهين مصطفى إلى منزل الرقم الذي يتصل على شريف وقت كبير الذي عرفه من خلال زميل سارة الذي يعمل خدمة عملاء في أحد الشركات، ليتفاجأ أن شريف متزوج على يمنى واحدة ثانية وأنه لديه بنت ايضا من هذه المرأة.

وفي النهاية تقابل صبا مبارك جارها علي قاسم حتى يشرح لها طبيعة العمل التي هستقوم به فأخبرها بأول مهمة لها وهي أن تحصل له على إمضاء شخص ما على ورقة له بأي طريق ممكنة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

أبطال مسلسل لحظة غضب صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن.

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.