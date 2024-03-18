ينتظر كثير من المتابعين موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب على watch it بدراما رمضان 2024، بعد أن شهدت الحلقة الثامنة الكثير من الأحداث، كان أبرزها تنفيذ «صبا مبارك» عمل الشغل الذي طلبه منها آسر «على قاسم» الذي صورها أثناء قتل زوجها شريف «محمد فراج».

«صبا مبارك» تنهار من البكاء بسبب مقطع فيديو

كما شهدت أيضا لقاء يمنى «صبا مبارك» مع آسر «علي قاسم» في أحد المقاهي، حيث انهارت في البكاء بعد اعتراف الأخير لها عن إرساله فيديو قتلها لزوجها لها عبر «واتساب» لتنهار يمنى بالبكاء خلال اللقاء، وسألته عن مقاصده وراء تلك الأفعال، ورد عليها بسؤال: «عاوز أعرف عملتي كده ليه؟ عاوز أفهم طبيعة الشخص اللي هيشتغل عندي، هطلب منك 4 شغلانات بعد ما تسلميهم هسلمك أصل الفيديو ومش هنتقابل تاني».

الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب

كما شهدت الحلقة تهديد يمنى لآسر: «أنت مش خايف، اللي يقتل مرة ممكن يقتل التانية والتالتة» ورد قائلا: «مش عاوز أذى ليكي، لو عاوز كنت سلمت الفيديو، لما تصحى أول حاجة تعمليها تستقيلي من شغلك وتستني أبعتلك أول طلب لشغلنا».

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس في ماراثون دراما رمضان 2024، وظهر فيه الفنان محمد فراج في الحلقات الأولى مع النجمة صبا مبارك في دور الزوج، وصدرت عنه عدة تصرفات غريبة تسببت في غضب الزوجة وانتهت بقتله.