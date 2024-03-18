الأم المثالية بأسيوط.. عملت في مخابز القرية لتعليم بناتها بعد رحيل الزوج

حصلت أمل علي حسن محمد، 50 عاماً، على لقب الأم المثالية عن محافظة أسيوط، وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، وهي حاصلة على مؤهل دبلوم تمريض، وأرملة منذ 6 سنوات، و لديها 3 بنات، الأولى حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون، والثانية طالبة بأكاديمية الشرطة، والثالثة طالبة بالثانوي التجاري.

الأم المثالية في محافظة أسيوط

تزوجت «أمل» عام 1998 من رجل بسيط يعمل سباكا، ورزقها الله بثلاث بنات، وتوفى الزوج بعد 9 سنوات، لتبدأ الأم رحلة كفاح في رعاية بناتها، حيث أقامت عددا من المشاريع لسد احتياجات الأسرة، منها مشروع أعلاف المواشي عن طريق مشروع الحد من الفقر للمرأة الريفية، ولم يجدي المشروع نفعا، ثم عملت الأم في المخابز.

التحاق الفتيات بمراحل تعليمية مختلفة

وبحسب مديرية التضامن الاجتماعي، تدهورت صحة «أمل»، وحاول أهل الزوج طردها من المنزل، ورغم تلك الظروف كافحت حتى أوصلت فتياتها لمراحل تعليمية مختلفة، حيث تعمل الابنة الكبرى بفصول محو الأمية لمساعدة أمها.