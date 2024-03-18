الأم المثالية بالوادي الجديد: تكفلت بالأخوة بعد رحيل والدتها وربت الأبناء بعد موت الزوج

فازت أم هاشم إبراهيم عبدالكريم في محافظة الوادي الجديد بمسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، إذ أنها تبلغ من العمر 65 عامًا وحاصلة على ثانوية عامة وكانت تعمل كبير باحثين «معاش»، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 28 عامًا، وحصلت ابنتها الأولى على ماجستير تحاليل طبية أما الابنة الثانية فقد حصلت على ماجستير إدارة أعمال، والثالثة على ماجستير إدارة أعمال، والرابعة على ماجستير طب وجراحة العيون.

بدأت قصة كفاح الأم منذ أن كانت في السابعة عشر من عمرها وكانت الأخت الكبرى لخمسة من الأخوات وكانت عونًا لأبيها بعد وفاة والدتها، فقد تخلت عن دراستها رغم تفوقها الدراسي للبحث عن عمل المساعدة إخوتها واستكمالهم للتعليم الجامعي،وفي ظل ذلك تعرضت لوعكة صحية أثرت على حاسة السمع مما أدى إلى ضعف شديد بالسمع.

تزوجت الأم في الحادي والعشرين من عمرها عام 1980م من موظف بأحد البنوك كان نعم السند وأنجبت خمسة من الأبناء توفي ابنها الثاني بعد ولادته بخمسة عشر يومًا وقد قام الأب والأم بتربية البنات على القيم والصفات النبيلة وتدرج هو في المناصب حتى أصبح رئيس قطاع رغم مرض الأم (ضعف السمع فكانت تقف مساندة للزوج والفتيات في دراستهن).

في عام 2016، تعرضت الأسرة لظروف وفاة الزوج مما أثر على جميع أفراد الأسرة، ولكن الأم كانت قوية وتغلبت على أحزانها حتى أكمل الأبناء تعليمهم وأصبحت الابنة الكبرى حاصلة على ماجستير في التحاليل الطبية ومتحدثا إعلاميا وعضوا بأمانة الشئون البرلمانية بأحد الأحزاب، والابن الثاني مدير إدارة الموارد البشرية بأحد البنوك، والابنة الثالثة حاصلة على ماجستير إدارة أعمال وتستكمل درجة الدكتوراه وتعمل مسئول خدمة العملاء بأحد البنوك، والابنة الصغرى طبيبة حاصلة على ماجستير طب جراحة العيون بإحدى المستشفيات مازال عطاء الأم مستمر لأولادها وأسرتها.