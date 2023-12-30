احذر الغش في نتائج التحاليل الطبية المقدمة لجهة العمل.. العقوبة تصل للفصل

ينص القانون على إنهاء خدمة الموظفين الذين يتعاطون المخدرات أما الذي ضلل عمدا في الفحص الطبي، أو من يساعده عن عمد، أقر القانون عقوبات عليهم.

قانون فصل الموظفين

وتطبق المادة 2 من قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات من العاملين بمؤسسات القطاع العام، ومؤسسات قطاع الأشغال العامة، والمؤسسات الخاصة، ودور رعاية المسنين، والملاجئ، ومرافق التخزين وإعادة التأهيل، والمدارس، كما ينطبق على الشركات التي تديرها مستشفيات.

حالات إجراء التحليل

يلزم الموظف بإجراء التحليل قبل التوظيف في أي من الجهات سالفة الذكر وعند الترقية أو تجديد العقد أو المساعدة أو تولي منصب قيادي أو إشرافي أو تجديد التعيين.

تحليل مفاجي للموظفين

كما نص القانون على أنه يجب على العاملين بالهيئات المشار إليها التحليل الإفصاح قبل إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، على أن يجرى التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة من خلال خطة سنوية.

وفي حالة إيجابية العينة يجري وقف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.