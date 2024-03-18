الأم المثالية في بورسعيد.. عانت بعد وفاة زوجها واستشهد ابنها أثناء خدمته

فازت نجلاء مستجير محمد أحمد من محافظة بورسعيد، بمسابقة الأم المثالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، وتبلغ من العمر 53 عامًا وحاصلة على دبلوم التجارة، وحالتها الاجتماعية أرملة.

فقد حصلت ابنتها الأولى على بكالوريوس التجارة، والابن الثاني على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، والثالثة على بكالوريوس التجارة.

- كانت تعاني منذ الصغر حيث كان عمرها 16 عاما، وأصيب والدها في حادث سيارة تسبب له في عجز في قدمه، فبدأت الأم العمل بعد تخرجها وحصولها على دبلوم تجارة في سن 18 عاما.

- ساهمت في مصروفات المعيشة لأهلها واشترت مستلزمات الزواج لنفسها حتى تزوجت عام 1993 من رجل يعمل في مهنة التجارة، وظلت تكافح وتساعد زوجها في نفقات المعيشة لأن دخله كان ضئيل جداً، فكانت عاملة في مصنع ملابس ثم أصبحت مديرة لقسم جودة التصنيع بالمصنع.

رزقت الأم بثلاثة أبناء وبعدها أصيب الزوج بفيروس الكبد وأدى إلى ظهور أورام سرطانية بالكبد مما أفقده القدرة على العمل تمامًا، واستمرت الأم في الكفاح مع الزوج طوال مدة علاجه وبجانب الأولاد حيث كان لا يوجد مصدر للدخل سوى دخل الأم من عملها الحر.

بعد رحلة علاج استمرت 7 سنوات، توفي الزوج، وكان الابن الأكبر 12 عاما بالمرحلة الإعدادية والابن الأوسط 10 أعوام بالمرحلة الابتدائية، والابنة الصغرى 7 أعوام بالمرحلة الابتدائية ولم يكن للأب معاش.

لم يتوقف كفاح نجلاء لتربية أولادها، فحصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة والابن الأوسط على بكالوريوس حاسبات ومعلومات والابنة الصغرى على بكالوريوس تجارة، ولم تدم فرحتها طويلا إذ استشهد ابنها الأوسط في أثناء أداء الخدمة العسكرية بمحافظة حدودية بعد 3 أشهر من الالتحاق.

- وفي ظل الحزن والألم التي كانت تعانيه الأم ظلت تكافح مع أولادها حتى تزوجوا واستقروا، فتركت عملها «معاش مبكر» نظرًا لحالتها النفسية السيئة بسبب استشهاد ابنها واكتفت بمعاش ابنها الشهيد وما زالت مستمرة في العطاء مع أولادها وأحفادها.