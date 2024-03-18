سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. انخفض في التعاملات الصباحية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18-3-2024، حيث انخفض خلال تعاملات الصباح نحو 50 جنيهًا دفعةً واحدةً، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2945 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3366 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2945 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2524 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 23 ألفًا و560 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.