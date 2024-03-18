جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية لعلاج 611 مواطنا في ساحة الطيب بالأقصر

نظمت جامعة سوهاج قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مدينة الأقصر، في مقر ساحة الشيخ أحمد الطيب بمنطقة القرنة، وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن «القافلة نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الطب البشري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية لهم».

وأكد النعماني، في بيان صحفي، حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين في القرى والنجوع، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، باعتبار أن الاهتمام بصحة الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الكشف على 611 مواطنا في الأقصر

من جهته، قال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شاركت فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكلية الطب البشري، وشملت الكشف الطبي على 611 مواطنا، وتحويل 12 حالة مرضية إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

التخصصات المشاركة في القافلة

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن القافلة تضمنت تخصصات العظام، والأطفال، والباطنة، وطب وجراحة العيون، والجراحة، والمسالك البولية، والجلدية، والنساء والتوليد، والأمراض المتوطنة، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض العصبية والنفسية، وطب الاسرة.