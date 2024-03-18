كاتبة صحفية عن مسلسلات الـ15 حلقة: أتاحت مشاركة عدد أكبر من المؤلفين في دراما رمضان

قالت الكاتبة الصحفية أماني علي، إن هناك العديد من مشاهد مسلسل «الحشاشين» جرى تصويرها في مدينة الإنتاج وأخرى بالخارج، مشيرة إلى أن مصر بها أماكن لو استغلت بشكل جيد سيخرج عنها لقطات تعيش أعواما قادمة، موضحة أن «الحشاشين» يعد الأضخم إنتاجا.

أعمال درامية متنوعة

وأضافت «علي»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الشركة المتحدة قدمت أعمالا درامية متنوعة للغاية، مشيدة بفكرة الـ15 حلقة بدلا من 30 حلقة، إذ تريح الفنانين والمشاهدين، وتعطي فرصة لعدد أكبر من المؤلفين لكي يشاركوا في الموسم الرمضاني.

منصة watch it

وتابعت، أن منصة watch it أثبت نجاح أعمال درامية كثيرة لم تشارك بموسم رمضان، مشيرة إلى أن المنصة أعطت فرصة وحرية اختيار للمشاهدين من حيث الوقت والمكان المناسب بالنسبة لهم.