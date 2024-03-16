«الأورمان»: توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في المبادرات الاقتصادية.

إطلاق مبادرات ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا

وأشار محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إلى ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إيماناً بدورها في المشاركة المجتمعية، وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في إطلاق المبادرات الإنسانية والمساعدات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية ًوالدعم لهذه الفئة.

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية

ووزعت جمعية الأورمان 1500 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر في الشهر الكريم حيث تتم عملية التوزيع على مستوى مراكز وقرى المحافظة.