»الأورمان»: توزيع 45 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألفا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة الدقهلية الأكثر احتياجاً، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية تزامناً مع شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر في الشهر الكريم.

التضامن الاجتماعي يشيد بالدور البارز لجمعية الأورمان في المجتمع

أكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية، على الدور البارز لجمعية الأورمان في المجتمع، حيث أشاد بمساهمتها في إطلاق المبادرات الإنسانية وتقديم الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا، وأشاد بجهودها في تقديم الرعاية الصحية للأسر في مختلف محافظات الجمهورية.

توزيع 45 طنا من لحوم البقر خلال شهر رمضان

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 45 ألف كيلو من لحوم البقر لتوزيعها خلال شهر رمضان على الأسر المحتاجة في محافظة الدقهلية، بما في ذلك الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، مشيرا أن عملية التوزيع تتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات المشهرة، وذلك من خلال إجراء أبحاث اجتماعية وتحديد كشوف المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل صحيح.

ولفت مدير عام جمعية الأورمان إلى أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى توفير المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر للأسر غير القادرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية في مجالات علاج مرضى العيون والقلب والسرطان في صعيد مصر، كما يتضمن دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.