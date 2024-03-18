عضو بـ«الشيوخ» يسأل الحكومة عن إحصاء دقيقة للدارسين في الخارج

وجه النائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ، ومقدم طلب المناقشة حول ملف الدارسين في الخارج عددا من التساؤلات للحكومة قائلا: «هل لدينا إحصاء دقيقة بأعداد الطلبة المصريين الدارسين في الخارج؟ وهل توجد خطة للتواصل مع هؤلاء الطلبة؟ وهل البعثات المصرية تستطيع احتضان هولاء الطلبة؟».

خطة الحكومة للاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن لمناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وقال النائب شريف الجابري، خلال الجلسة العامة: «أسعدني الأسبوع الماضي اللقاء الذي جمع بين سفير مصر في فرنسا والطلبة المصريين الدارسين في الخارج، وانتباههم لكلامه والحوار الذي دار بينهم».

وتسائل النائب شريف الجابري عن دور الدولة المصرية في إيجاد وسائل للتواصل مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية

وأوضح طلب المناقشة المقدم من النائب شريف الجابري قائلا إنّه منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، تفاجأ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية، وأكثر من 13 ألف طالب مصري بالجامعات الروسية.

وتابع: «هنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة)، وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا».