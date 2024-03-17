«زراعة الشيوخ» توصي بقاعدة بيانات بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن «سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي»، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبة، طلب المناقشة، موضحا أن في ظل الزيادة التدريجية في السكان والتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي مثل التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، مضيفا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضًا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية ذلك الملف في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة يساعد في التوسع الرأسي والأفقي أيضًا وبالتالي تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

واستشهد بتجارب عدد كبير من الدول تستخدم تلك التكنولوجيا في الزراعة منذ سنوات طويلة، حيث تخدم من خلالها ملايين المزارعين وتمدهم بالمعلومات الجديدة في مجال الزراعة.

وأكد أعضاء اللجنة، أهمية ذلك الملف، إذ قال النائب نور هاشم، إن التحديات الحالية تتطلب منا التوسع في الإنتاج من خلال التقنيات الحديثة.

وأكد النائب عبده أبو عايشة، أهمية دخول التكنولوجيا في زراعة المساحات الصغيرة واتفق معه النائب أحمد الشراني، مشيرا إلى أن تفتيت الحيازات من أخطر التحديات التي تواجه إدخال التكنولوجيا في الزراعة.

فيما أكد النائب عبد الفتاح دنقل، أهمية تثقيف الفلاح بتلك المعلومات وتدريبه على استخدام التكنولوجيا.

ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلى التنسيق بين الجهات المعنية، ومعاملة مستلزمات الزراعة كمستلزمات إنتاج في الاستيراد من الخارج بحيث يتم إعفاءات وتخفيضات جمركية.

قاعدة معلومات

وقال الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، إن لامفر من استخدام نظام الزراعة الذكية في ظل التحديات الحالية، وأن هناك خطوات حاليا لإعداد قاعدة معلومات.

تفتت الحيازات

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن تفتت الحيازات يعد أكبر التحديات أمام الزراعة الذكية، متابعا: «حاليا يوجد تنسيق كبير في ذلك الأمر».

وقال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إن الهيئة ساهمت في دراسة ملائمة التربة للزراعة لأكثر من 4 ملايين فدان بمشاركة كافة الجهات، مستعرضًا جهود الهيئة في ملف استخدام التكنولوجيا في مجال الزراعة.