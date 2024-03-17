وكيل «الشيوخ»: تعظيم قدرات الترسانات يتطلب تطوير الأسطول البحري

طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عددٍ من الحقائق لاستبيان الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري في مقدمتها، وقالت إنّ هناك حقيقتين على أعلى درجة من الأهمية، الأولى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطلّ على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع.

أولوية قصوى للنقل التجاري

واستطرت النائبة فيبي فوزي قائلة إنّ الحقيقة الثانية هي أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري لافتاً إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، ووجّه وتابع بنفسه تطوير المواني المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم المواني البحرية في المنطقة.

وضع استراتيجية واضحة المعالم

وتساءلت وكيل مجلس الشيوخ عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الأشاره إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ،.

وشددت النائبة فيبي فوزى بضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أنّ ذلك يفيد زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.