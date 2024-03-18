الأم المثالية في دمياط.. 30 سنة من التضحية والعطاء «ابنتها الأولى طبيبة»

فازت عزة مجاهد السيد بالأم المثالية في محافظة دمياط، لرحلتها الملهمة في تربية ورعاية أسرتها، إذ تبلغ من العمر 59 سنة، وحاصلة علي دبلوم تجارة وتعمل موظفة بهيئة حكومية، وهي أرملة منذ ثلاثون سنة، لديها ثلاثة أبناء «الابنة الأولى بكالوريوس طب، الثانية ليسانس آداب وتربية، الابن الثالث ليسانس شريعة وقانون».

وفاة الزوج في حادث سيارة

بدأت قصة عزة مجاهد الأم المثالية منذ الصغر، فهي الابنة الصغرى في أسرتها المكونة من 7 أفراد، وتوفي والدها وهي في سن الـ15 سنة، وأكملت تعليمها حتى حصلت على دبلوم المدارس التجارية.

تزوجت وهي في سن الـ22 عاما، من شاب بسيط حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بهيئة حكومية، وكانت الحياة تسير بهدوء وراحة بال حتى توفي الزوج في حادث سيارة، تاركا وراءه الابنة الأولى في عمر 5 سنوات، والثانية عمرها 3 سنوات، وترك الأم «حامل» في شهرها الثاني.

كانت تعيش في منزل أسرة الزوج، ولكن من قسوة معاملة أهل الزوج لها ولأولدها ورفضهم حصولهم على حقوقهم في الميراث، اضطرت لترك المنزل، وقام أشقاءها بمساعدتها لشراء قطعة أرض، وتكفلت بالبناء لمنزل بسيط يضمها هي وأسرتها.

الابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس طب

اهتمت بتعليم الأبناء حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس الطب، وحصلت على لقب الطبيبة المثالية مرتين وتزوجت وأنجبت 3 أبناء، وتعمل حاليا طبيبة أطفال، وحصلت الابنة الثانية على ليسانس أداب وتربية وتزوجت وأنجبت 3 أبناء وتعمل مدرسة، والابن الثالث والذي تخرج من كلية الشريعة والقانون، ويعمل بالأعمال الحرة وتزوج من طبيبة صيدلانية وأنجب 2 من الأبناء، يعيش جميع أفراد الأسرة في منزل الأم بالأولاد والأحفاد وترعى شؤونهم.