رحلة كفاح الأم المثالية في البحيرة.. طلقها زوجها منذ 25 عاما وخرجت 3 أطباء 

مُطلقة منذ 20 عاماً وتبلغ من العمر 59 سنة، حصلت على ليسانس دراسات إسلامية، وتعمل مُعلم أول، إنها السيدة عرب حسن علي التي تزوجت عام 1988 وأنجبت 3 أبناء الأول عام 1991 والثاني 1994 والثالثة 1995.

بداية رحلة كفاح الأم

حصلت «عرب» على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة، رسمياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، لرحلتها الطويلة في الحياة بدأت بترك زوجها لها بالأولاد وسافر خارج البلاد وتزوج بأخرى في 1998 ولم يتحمل أي نفقات خاصة بأولاده طوال هذه الفترة، وحتى بعد طلاق الأم عام 1999.

بدأت معاناة الأم وتحملها مسئولية أبنائها منذ بداية زواجها، إذ أنها كان يقع على عاتقها رعايتهم، وتوفير جميع سُبل المعيشة والتعليم لهم، فهي تعمل مُدرسة بأحد المدارس الأزهرية وكانت تزداد متطلبات الحياة عليها كلما كبر أبناءها ولم يكن هناك من يقدم العوم لها أو مساعدتها بأي شكل من الأشكال.

مؤهلات عليا حصل عليها الأبناء

كافحت الأم وربت أبنائها تربية سليمة وقامت على تعليمهم تعليم عالي حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس صيدلة والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس طب وجراحة والابنة الثالثة أيضاً حصلت على بكالوريوس طب وجراحة.

تحدت الأم جميع الظروف ونجحت في تقديم ثلاثة نماذج مُشرفة وناجحة للمجتمع، دون مساعدة أحد حتى في زواج أبنائها، ومازالت الأم تكافح مع أبنائها وأحفادها.