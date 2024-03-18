الأم المثالية بالإسماعيلية.. عملت باليومية في الأراضي الزراعية لتربية أبناءها

فازت عبير عباس محمد محمود أبنة محافظة الإسماعيلية بالأم المثالية، والبالغة من العمر51 سنة وحاصلة دبلوم زراعة ولكنها، وهي أرملة منذ 15عام، ولديها ثلاث أبناء «الأبن الأول بكالوريوس زراعة، الأبن الثاني اعدادية تربية فكرية من ذوي الإعاقة، الأبن الثالث طالب بكلية الآداب والعلوم».

وفاة الزوج

تزوجت الأم في العشرين من عمرها عام 1993، من عامل عمالة غير منتظمة وغير مؤمن عليه بـدأت معـانـاة الأم عنـدمـا توفي زوجهـا في حادث سـيـارة، تـاركـاً لهـا ثالثـة أولاد أحدهم معاق، وأكبرهم في الصف السادس الابتدائي، حيث كانت الأم تبلغ من العمر في ذلك الوقت 35 عام.

لم يكن لـدى الأم أي مصدر دخـل حيـث كـان الزوج يعمـل عماله غير منتظمـة وغير مؤمن عليه، وسعت للحصول على معاش ضماني كان وقتها 120 جنيهاً ووصـل حالياً إلى 490 جنيها.

عملت باليومية في الأراضي الزراعية

قررت الأم ان تبحـث عن عمل لتوفير مصدر دخـل للمعيشة وتربية وتعليم الأبنـاء فعملت أولاً باليومية في الأراضي الزراعية لفترة طويلة بجـانب تربيـة الطيور بمنزلها وبيعها ثم قامت بعمل مشـروع بمنزلها «شـواية سـمك» وأصـبح هذا المشـروع هو مصدر الرزق الأسـاسـي يعينها لدخل الأسـرة ومسـتمر حتى الآن «عمر المشروع 11 عاماً».

كان المنزل الذي يقيمون به بســيطاً جداً حيث انه كان بدون ســقف فقامت الأم بادخار بعض الأموال وبناء المنزل وأصبح المنزل مكون من ثالثة أدوار، كافحت الأم كثيرا ورفضت الزواج من أجل رعاية أبنائها وســعت الي تعليمهم وحصولهم على مؤهلات عليا حيث أصبح الأبن الأكبر مهندساً حراً بمزارع خاصـة، والأبن المعاق لم تتركه والحقته بمدرسـه التربية الفكرية حتى وصـل إلى مرحلـة الإعـداديـة والأبن الثالث في السنة النهـائيـة بكليـة الآداب ويعمـل بجانب دراسته.

قامت الأم باستخراج معاش كرامه بقيمة 490 جنيهاً الأبن الأوسط وبطاقة خدمات متكاملة، ومازال عطاء الأم مستمر في الكفاح مع أبنائها ومساندتهم في حياتهم.