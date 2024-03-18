9 معلومات عن الأم المثالية بالمنيا.. رحلة كفاح طويلة مع ولدين مريضين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز جدة صادق إبراهيم سيد بلقب الأم المثالية في محافظة المنيا، حيث تبلغ من العمر 54 عامًا، وهي حاصلة على محو الأمية، وأرملة منذ 32 عامًا.

معلومات عن الأم المثالية في المنيا

وتستعرض «الوطن» معلومات عن الأم المثالية في المنيا في السطور التالية:

- تزوجت الأم فى عمر العشرين عام 1990، من زوج يعمل بالجهاز الإدارى للدولة.

- بدأت معاناة الأم بعد وفاة الزوج، حيث ترك لها ولدين، الأول كان يبلغ من العمر عامين، والثاني تسعة أشهر.

- عانى كل من الطفلين منذ الولادة من أنيميا البحر المتوسط، كما عانى الابن الأصغر من إعاقة حركية بالساق اليمنى (تكيس بالشريان القصبي).

- عانت الأم من أمراض القلب والضغط منذ وفاة الزوج عام 1992، ورفضت الزواج وكرست حياتها لتربية ورعاية أولادها.

- كافحت الأم فى تعليم أبنائها ليحصلوا على مؤهل مناسب حتى تخرجوا من دبلوم فني صناعي.

- ظلت الأم تكافح وتسعى لعلاجهم، ولكن دون جدوى، ولكنها أصرت على المتابعة في العلاج.

- كافحت الأم حتى قامت بتزويج ابنيها، ورزقت بخمسة أحفاد.

- على الرغم من عدم وجود دخل شهري ثابت، تحملت الأم أعباء الحياة والظروف الصعبة.

- قامت الأم باستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لابنها من أجل حصوله على معاش أو وظيفة، حتى يستطيع توفير الاحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته.