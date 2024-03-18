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دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. طلاق أمير كرارة وميرنا جميل

كتب:

بسمة شطا
03:03 م | الإثنين 18 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

تطورات كثيرة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة 9 مساءا، ويقدم من خلاله الفنان أمير كرارة شخصية دكتور ياسين الذي يتورط في جريمة قتل مع بداية الأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. طلاق أمير كرارة وميرنا جميل 

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي طلاق دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل شكليا فقط أمام أهلها التي خدعتهم واقنعتهم بأنهم تزوجوا وذلك لتساعده في الاختباء في منزلهم.

وتمّ الطلاق بين دكتور ياسين وسامية أمام عائلتها لكي يتمكّن من ترك المنزل دون أن يسبب لها مشاكل، وذلك عندما قرر أن يسلم نفسه إلى الشرطة، عندما علم بإلقاء القبض على شقيقة الضابط يحيى لكي ينقذه، خاصة أنَّه أخذ 15 يوم حبس على ذمة التحقيقات.

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بقلم بسمة شطا