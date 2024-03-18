مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. والدة أمير كرارة تنقذه من الشرطة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 كثير من التطورات التي تخص دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، ويعرض عبر شاشة قناة on يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. والدة أمير كرارة تنقذه

وتضمنت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 تفكير دكتور ياسين فى تسليم نفسه إلى الشرطة وذلك عندما علم أنها ألقت القبض على شقيقه بتهمة التورط في هروبه من السجن وحبسه خمسة عشر يوم على ذمة التحقيقات.

وبالفعل قرر دكتور ياسين تسليم نفسه ولكن تدخلت سامية حلويات التى تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، واتصلت بوالدة دكتور ياسين التى تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخى لكي تقنعه بعدم تسليم نفسه وبالفعل نجحت في إقناعه وتراجع ياسين عن قراره.