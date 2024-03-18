موعد عرض الحلقة 8 مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON اليوم

أعلنت قناة ON عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 الذي يقدمه الفنان أمير كرارة فى السباق الرمضاني لهذا العام، والذي يقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الذي تورط في قضية قتل والده.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل بيت الرفاعي

وموعد عرض الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة ستكون مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، أما فيما يخص الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة، أحمد رزق، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، رحاب الجمل، تامر نبيل، سيد رجب، محمد لطفي، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.