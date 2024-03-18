مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. والدة أمير كرارة تكشف عن قاتل والده

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي كثير من التطورات الخاصة بدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيتة الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث، وخصوصا مع إصراراه على زيارة أهله والاطمئنان عليهم رغم هروبه من الشرطة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

وذهب الدكتور ياسين إلى عائلته ضمن أحداث الحلقة 7 مسلسل بيت الرفاعي، وكانت المفاجأة بأنّ والدته أخبرته بأنّه عندما تواجد في المكتب مع والده الحاج محمود الرفاعي يوم قتله لم يكن باقي أفراد الأسرة بالكامل في صالة المنزل.

وتساءل ياسين كيف ذلك؟ فردت عليه والدته قائلة إنها كانت وأخواته فقط لكن فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لم يكن معهم، وتحجج بخروجه من المنزل وأيضًا عمه الحاج عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب أيضًا لم يكن معهم، لكنه ذهب إلى المطبخ.

ورد عليها ياسين قائلا كيف سيدخلان الغرفة التي كان بها هو ووالده، فأخبرته والدته بأن الغرفة لها باب من الحديقة يمكن لأي شخص الدخول منه، ولذلك فهما المتورطان في قتله، لكن الرأي الأغلب لأفراد الأسرة هي أنّ فاروق هو من قتل عمه لكي يحصل على الميراث.