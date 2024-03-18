مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on فى رمضان 2024 الحلقة 8

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8، من أبرز ما يبحث عنه الجمهور كون الحلقة ستشهد استمرار الصراع بين دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وابن عمه فاروق ويجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8، ستكون مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون موعد الإعادة الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثاني في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

هروب الدكتور ياسين

وكانت الحلقة السابقة، قد شهدت مقابلة دكتور ياسين لأفراد أسرته، وعند مغادرة المنزل قابل شقيقه الضابط يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، وحاول الإمساك به لتسليمه للشرطة لكنه تمكن من الهروب.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وأحمد رزق وملك قورة وميرنا جميل وعدد آخر من الفنانين.