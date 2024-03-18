بعد شائعة وفاتها.. فيلم ومسلسل يكشفان أسرارا في حياة الأميرة كيت ميدلتون

البيان المرتقب للقصر الملكي البريطاني في ظل اختفاء كيت ميدلتون عن الأضواء منذ آخر ظهور لها داخل سيارتها مرتدية نظارة شمسية، أثار الشكوك حول صحة أميرة ويلز، خاصة بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا، ومع تزايد الشائعات والسيناريوهات حول احتمالية وفاتها، تصدر اسمها محركات البحث منذ أمس، وخلال هذا التقرير نستعرض قصة حياة الأميرة الصغيرة في ضوء ما قُدم عنها من أعمال فنية درامية ووثائقية.

فيلم يحكي قصة حب كيت ويليام قبل الزواج

في عام 2011 جسدت الممثلة كاميلا لودينجتون شخصية «كيت»، في فيلم «وليام وكيت» الذي يحكي عن قصة حب درامية جمعت بين الأمير ويليام ولي العهد البريطاني وكيت ميدلتون، بدأت بصداقة وانتهت بالزواج، لكن علاقتهما تعرضت لضغوط عديدة بسبب التركيز اﻹعلامي الشديد والمستمر عليهما طوال الوقت، وفقا لتقرير نشر في صحيفة «إندبندنت».

من هي الممثلة كاميلا لودينجتون؟

ممثلة إنجليزية ولدت في 15 ديسمبر 1983.

التحقت بالمدرسة الأمريكية بلندن، ورشحتها صحيفة «دايلي تيليجراف» لدور كيت في فيلم وليام وكيت.

يعتبر دور كيت ميدلتون، أهم محطاتها الفنية.

ألقي الفيلم الضوء على العلاقة بين كيت ووليام منذ لحظة تعارفهما وعرض الكثير من الأشياء التي لا يعرفها الناس عن حبهما.

حياة كيت ميدلتون في مسلسل ذا كراون

وفي عام 2023 جسدت الممثلة ميج بيلامي شخصية «كيت»، في مسلسل «ذا كراون» المستوحى من أحداث حقيقية، إذ تناول الرؤية الدرامية الخيالية عن قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي شكلت فترة حكمها، وخلال الموسم 6 جمعت أحداث المسلسل بين وفاة الأميرة ديانا وتوثيق لحظة ميلاد حب الأمير ويليام والأميرة كيت.

وصورت الممثلة ميج بيلامي في المسلسل اللحظات المصيرية التي التقى فيها ويليام زوجته كيت أثناء دراسته بالجامعة، بعد أن كانا طالبين في جامعة سانت أندروز في عام 2001، وبعد 10 سنوات تزوجا في حفل ملكي فخم، وفقا لتقرير نشر في صحيفة «إندبندنت».

من هي الممثلة ميج بيلامي؟

تبلغ من العمر 21 عامًا.

كشفت ميج بيلامي أن جارتها هي التي أقنعتها بتجربة أداء لـThe Crown، لأنها تشبه كيت ميدلتون لحد كبير.

صرحت ميج بيلامي أن تجسيد الأميرة كيت استغرق منها وقت ومجهود لأنها كانت تقرأ عنها وتشاهدها باستمرار.