عائلتها كانت تعمل في مناجم الفحم بإنجلترا.. من هي الأميرة كيت ميدلتون؟

كشفت وحدة الأحداث في شبكة «بي بي سي» البريطانية، أنه جرى إخطارها بالبقاء في حالة تأهب لإعلان وصف بأنه «مهم للغاية»، من العائلة الملكية في أي لحظة في أعقاب الأقاويل المنتشرة حاليًا وتجعل العالم بأكمله في حالة ترقب لمعرفة الحالة الصحية لأميرة ويلز الأميرة كيت ميدلتون.

ما علاقة الأميرة كيت ببيان العائلة الملكية؟

خلال الشهور الأخيرة، أصبحت الشائعات التي تلاحق الأميرة كيت ميدلتون حول حالتها الصحية تتراوح ما بين تدهورها ووقوعها في غيبوبة، أو وفاتها ومحاولة العائلة الملكية التكتم على الخبر، في حين يتجه الآخرون إلى نشر شائعات تفيد انفصالها عن الأمير وليام بسبب علاقته مع صديقة روز هانبري.

ففي الوقت الذي تصدر تقارير طبية تعلن عن أن صحة الأميرة كيت في تحسن، وإن بسبب الجراحة التي خضعت لها بالبطن، فأنها لا تستطيع الحركة أو المشي في المراحل المبكرة من التعافي، لذلك هي بعيدة عن الأضواء.

إلا أن التكهنات بدأت تظهر بعد عدة وقائع منها إعلان القصر الملكي عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان وعلى الرغم من أنه تخلى عن وجباته الملكية مؤقتًا حتى تعافيه، إلا أنه ظهر للعامة في عدة مناسبات، على عكس ما حدث مع الأميرة كيت ميدلتون.

وقد جاءت الصور المفبركة التي تم نشرها لكيت مع أطفالها الثلاثة، واكتشف رواد السوشيال ميديا أنها معدلة بالفوتوشوب، ليجرى نسب تصريح لكيت أنها من قامت بتعديل الصورة وهو ما أثار التكهنات خاصة بعد غيابها عن احتفال القديس باتريك، الاحتفال الذي كانت تحرص على حضوره سنويًا.

ووسط تلك التكهنات والشائعات ينتظر الكثيرون إعلان العائلة المالكة، فهل سيكون بخصوص الأميرة كيت ميدلتون أم شخص آخر؟.

من العامة للعائلة الملكية

على عكس ما يتوقعه الكثيرون فأن كاثرين إليزابيث ميدلتون الشهيرة بالأميرة كيت أميرة ويلز "43 عاما" ليست من أصول نبيلة، فوفق صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن عائلة كيت كانت تعمل في مناجم الفحم بانجلترا، وقد انتقل هذا العمل بين أجيال أسرة كيت.

حتى تعرفت والدتها كارول جولد سميث بوالدها الطيار مايكل ميدلتون، وتزوجا عام 1980، لتولد ابنتهما الكبرى كاثرين في 9 يناير 1980، وهي الابنة الكبرى لعائلتها، ثم ولد بعدها شقيقاها ببيبا وجيمس.

نشأت كيت في بوكلبوري في مقاطعة باركشير، وقد درست في مدرسة سانت أندرو وكلية مارلبورو، ثم التحقت بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا لدراسة التاريخ وهناك التقت بالأمير ويليام عم 2001.

وعلى الرغم من أن كيت من عائلة ثرية، وتتسم بالجمال واللباقة إلا أنه يتم اعتبارها من عامة الناس، وهو ما آثار الرأي العام عندما تم إعلان خطبتها للأمير ويليام في أكتوبر عام 2010 خلال رحلة في كينيا، وفي نوفمبر حصلت كيت على خاتم الخطبة وكانت تملكه الأميرة ديانا.

وفي أبريل 2011 تم تزواج الأميرة كيت والأمير ويليام، في حفل زفاف ضخم شاهده ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم.

بعد الزواج مباشرة حصلت كيت على لقب "دولة كامبريدج، وبعد تولي الملك تشارلز الحكم، منح ابنه ويليان وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز.

وقد أنجب ويليام وكيت 3 أبناء، هم الأمير جورج، ثم الأميرة شارلوت، والأمير لويس.