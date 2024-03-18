شقيق الأميرة ديانا يقارنها بـ«كيت ميدلتون»: تعيش وسط نظريات المؤامرة

وضع إيرل سبنسر، شقيق الأميرة ديانا، مقارنة سريعة بين أوضاع كل من الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز وشقيقته الراحلة، إذ قال إن اهتمام الصحافة الذي تعرضت له شقيقته كان «أكثر خطورة» من التدقيق الذي يحيط بأميرة ويلز الحالية.

سبنسر: أشعر بالقلق لما حدث في الحقيقة للأميرة كيت ميدلتون

وحول اختفاء الأميرة كيت ميدلتون، قال سبنسر في تصريحات أذعتها بي بي سي مع لورا كوينسبيرج، إنه يشعر بالقلق بشأن حقيقة ما حدث للأميرة الغائبة خصوصا أنها تعيش وسط العديد من ما وصفه بـ«نظريات المؤامرة».

وقالت كوينسبيرج في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن سبنسر، لم يتحدث على وجه التحديد عن الضغوط التي يتعرض لها ابنا أخته والخلاف بينهما. ولكن بعد أسابيع من التكهنات على الإنترنت حول صحة أميرة ويلز الحالية، سألته مذيعة بي بي سي عما إذا كان يعتقد أن الضغوط التي يتعرض لها اليوم كانت أكثر قوة ليرد «أعتقد أنه كان أكثر خطورة في ذلك الوقت».

وكانت الأميرة ديانا توفيت إثر تحطم سيارتها أثناء دخولها نفقًا تحت الأرض في باريس أثناء ملاحقتها من قبل المصورين.

اختفاء كيت يوقظ جرح وفاة ديانا

وتأتي مقابلة سبنسر بعد إصداره كتابا بعنوان «مدرسة خاصة جداً»، حول المستويات المروعة من العنف والاعتداءات الذي عانى منه عندما كان صبيا صغيرا عندما أرسلته عائلته إلى مدرسة داخلية في سن الثامنة، لافتا إلى أن هذه التجربة جعلته يتعرض لانهيار عصبي وتلقى علاجا من الصدمة.