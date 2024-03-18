3 شائعات طاردت الأميرة كيت ميدلتون في مارس.. ما موقف العائلة المالكة؟

منذ بداية شهر مارس والأميرة كيت ميدلتون محل اهتمام وجدل وسائل الإعلام العالمية، إذ بدأ الأمر باختفائها في الأيام الأولى من الشهر الجاري ثم تصدرت عناوين الأخبار بعد نشر صورة لها مع أسرتها جرى التلاعب بها رقميًا، وصولا للترويج لاختفائها مرة أخرى وسط تكهنات بتدهور حالتها الصحية أو إصابتها بغيبوبة، أو حتى وفاتها، ومحاولة العائلة الملكية التكتم على الخبر، فيما لا تزال الصحف البريطانية تكتب عن انفصالها عن الأمير وليام بسبب علاقته مع صديقتها روز هانبري.

اختفاء الأميرة كيت ميدلتون وشائعات حول السبب

منذ اختفاء الأميرة كيت ميدلتون والأسرار والشائعات تحيط بها إذ تزعم بعض وسائل الإعلام البريطانية أن الاختفاء جراء تدهور حالتها الصحية، وسط تكهنات بوقوعها في غيبوبة أو وفاتها بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن الأميرة حالياً تحت الرقابة، بعد إجراء جراحة البطن يناير الماضي إذ يُنصح المرضى عادة بالوقوف على أقدامهم والمشي في المراحل المبكرة من التعافي. وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية.

أما السبب الآخر المتداول فهو يدور حول شائعة انفصالها عن الأمير ويليام بسبب علاقته (المشتبه بها) مع صديقة الثنائي روز هانبري.

التلاعب بصورة ‎الأميرة كيت ميدلتون

قبل أسبوع، جرى الكشف عن صورة معدلة رقميا للأميرة كيت ميدلتون إذ أعلنت العديد من وكالات الصور في العالم، بأن الصورة الصادرة عن «قصر كنسينجتون» تم التلاعب وكانت الصورة تظهر الأميرة برفقة أطفالها الثلاثة، «الأمير جورج 10 أعوام، والأميرة شارلوت 9 أعوام، والأمير لويس 5 أعوام»

وبعد نشرها على نطاق واسعا نظرًا لأنها منقولة من الصفحة الرسمية لأسرة الأميرة بمناسبة عيد الأم، اضطرت العديد من وكالات الأنباء العالمية ومنها أسوشيتد برس ورويترز، بنشر إشعار بالحذف، إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، فيما رفض قصر كنسينجتون التعليق عندما سئل عما إذا كانت الصورة جرى تغييرها.

اختفاء الأميرة كيت ميدلتون

وفي الأيام الأولى من شهر مارس الجاري أثارت الأميرة كيت ميدلتون الجدل بعد اختفاءها التام دون أي توضيحات للأمر فيما بدأ الإعلام البريطاني يتابع بكثافة أي معلومات عن صحتها في ظل إحجام القصر الملكي عن تقديم أي معلومات أو تفاصيل عنها أو عن حالتها الصحية بعد إجرائها جراة في يناير الماضي

عودة الأميرة كيت ميدلتون

جدير بالذكر أن أميرة ويلز شوهدت لآخر مرة مع العائلة المالكة في ساندرينغهام في عيد الميلاد الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أمام الأضواء إطلاقا، فيما أفادت التقارير إعلامية عن مصادر طبية بأنها لن تتولى مهامها الملكية حتى عيد الفصح في أبريل حيث تتعافى من جراحة في البطن.