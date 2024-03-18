غيابها أثار القلق.. هل تلقى كيت ميدلتون مصير الأميرة ديانا؟

مع استمرار انتشار التكهنات حول المصير الغامض لأميرة ويلز كيت ميدلتون، التي غالبًا يجرى مقارنتها بحماتها الراحلة الأميرة ديانا في العديد من الأشياء، فقد تتجه أيضًا إلى مصير مماثل وسط مخاوف بشأن صحتها.

شائعات بالخيانة وصور مزيفة

أثار غياب كيت ميدلتون الطويل بعض المخاوف بشأن وفاتها أو انفصالها عن الأمير ويليام إما دخولها في غيبوبة، ولكن ما أثار التساؤلات بصورة كبيرة بشأن سبب اختفاءها المفاجئ هو عندما تبين أن الصور الأخيرة التي نشرت لها عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مزيفة وجرى التلاعب بها قبل حذفها وفق موقع «the news» العالمي.

وكانت انتشرت مؤخرا مزاعم بشأن عودة علاقة الأمير ويليام المزعومة مع الليدي روز هانبري إلى الظهور، في إشارة إلى أن زواج كيت منه قد يكون في ورطة.

هل تلقى كيت مصير ديانا؟

ففي عام 2019، شوهد ويليام وهو يتناول العشاء مع روز، وقيل أنه خدع أميرة ويلز بتلك العلاقة بينما كانت ميدلتون حامل بطفلهما الثالث لويس، حيث تشير الشائعات إلى أن ويليام كان يحب روز لسنوات عديدة لكنه قرر في النهاية الزواج من كيت.

وتشير التقارير إلى أن ويليام يسير على غرار والده الملك تشارلز، الذي كان يحب كاميلا باركر بولز لكنه اضطر إلى الزواج من ديانا، وعندما كشفت الأميرة ديانا عن علاقة تشارلز الغرامية، حدث انفصال فوضوي بين الزوجين، ما أحدث صدمة بالغة في جميع أنحاء النظام الملكي.

وفيما بعد انفصل تشارلز وديانا في نهاية المطاف في عام 1996، وبعد عام توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مميت، ومن ناحية أخرى، انتهى الأمر بتشارلز بالزواج من كاميلا في عام 2005، وهنا ربط الكثيرون بين مصير كيت ميدلتون ووالدة زوجها ديانا وانتشرت التساؤلات وعلامات الاستفهام بشأن هل ستلقى الأخيرة مصير حماتها في نهاية المطاف؟.