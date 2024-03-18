ضبط 5 تجار مخدرات في حملة بالأقصر وقنا
كتب:
محمد بركات
01:06 م | الإثنين 18 مارس 2024
أرشيفية
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الأقصر وقنا، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الأقصر
ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلي وطلقة- كمية من المواد البترولية).
ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلي وطلقة).
ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو).
ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن قنا
ضبط (عاطل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز قفط)، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة الحشيش، الهيروين، البانجو، الشابو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- ميزان حساس).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (322 ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.