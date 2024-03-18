ضبط حشيش بـ3,8 مليون جنيه بحوزة 3 تجار مخدرات في الإسكندرية وشمال سيناء

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الإسكندرية وشمال سيناء، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام.

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,850 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.