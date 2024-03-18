ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه من سيدتين بدعوى توظيفها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من سيدتين مقيمتان بدائرة القسم، بتضررهما من أخرى مقيمة بدائرة القسم، بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالي 585 ألف جنيه بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.