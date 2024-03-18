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دراما المتحدة

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه من سيدتين بدعوى توظيفها

كتب:

محمد بركات
01:35 م | الإثنين 18 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من سيدتين مقيمتان بدائرة القسم، بتضررهما من أخرى مقيمة بدائرة القسم، بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالي 585 ألف جنيه بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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