«مستثمرو السياحة»: الفرنسيون الأكثر تواجدا في الأقصر وأسوان خلال مارس

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إن السياح الفرنسيين من أكثر الوفود في الأقصر وأسوان خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، وذلك وسط تواجد أعداد جيدة من السياح الأمريكان والصينين والإيطاليين وسائحى جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان خلال تلك الفترة يبلغ نحو 60%.

الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شهر مارس الجاري شهد تراجعا محدودا بأعداد السياح الوافدين من إسبانيا إلى مدن الصعيد السياحية، بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى كل من الأقصر وأسوان.

معرض برلين السياحي

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة إلى أن العديد من وكالات السياحة الأجنبية التي شاركت في معرض برلين السياحي الذى أقيم بألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري أعلنت رغبتها في تسيير رحلات سياحية إلى الأقصر وأسوان خلال عام 2024، مضيفا أن بعض تلك الوكالات ستسير رحلاتها خلال الموسم الصيفي المقبل، والآخر خلال موسم الشتاء.