«مستثمرو السياحة»: 60% نسب إشغال الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان خلال مارس

كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان منذ بداية شهر مارس الجاري، موضحا أنّ نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا تتراوح بين 60 إلى 70%، وعدد الفنادق العائمة العاملة في المنطقة تُقدر خلال الشهر الحالي بنحو 130 فندقا.

حجوزات أعياد الربيع

وأضاف لـ«الوطن» أنّ القطاع السياحي بالصعيد ينتظر حجوزات وكالات السياحة الأجنبية لقضاء سائحيها إجازات الربيع «إيستر» أواخر مارس الجاري في الأقصر وأسوان، موضحا أنّ الحجوزات ستتم هذا العام قبل ساعات قليلة من سفر السياح لمصر، ومعظمها يتم في اللحظات الأخيرة قبل وصول المجموعات السياحية.

متوسط إنفاق السياح بالأقصر وأسوان

وأوضح أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، أنّ متوسط إنفاق السياح الأجانب الذين يزورون الأقصر وأسوان حاليا يبلغ نحو 120 دولارا في اليوم ، لافتا إلى أنّ معدلات الإنفاق اليومي للسياح الوافدين لزيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية تكون أعلى من الوافدين لزيارة المدن الشاطئية والترفيهية.