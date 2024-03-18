ابتعد بسبب مضاعفات بالقلب.. معلومات عن الصفقة المنتظرة داخل الأهلي

داخل أروقة القلعة الحمراء، كان يوجد ضخرة مغربية تدعى بدر بانون، لطالما حطمت آمال العديد من المهاجمين، على مدار موسمين، فمنذ الدقيقة الأولى لوصوله عام 2020، بات الدرع والسيف في خط دفاع الأهلي، ورغم رحيله قبل عامين، إلا أنه بات مرشحًا للعودة بقوة من أجل تدعيم دفاع المارد الأحمر.. فماذا تعرف عن بدر بانون صفقة الأهلي المرتقبة؟

معلومات عن بدر بانون المرشح للعودة إلى الأهلي

لا يخفى أن أقسى تجربة مرت على مسيرة بدر بانون، كانت إصابته بمضاعفات خطيرة على مستوى القلب، بسبب إصاباته المتكررة بفيروس كورونا، والتي أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات أثناء وجوده في الأهلي، قبل الرحيل بصورة نهائية عن المارد الأحمر، للسبب ذاته، خاصة أن الوجود داخل الأهلي يتطلب جهدًا كبيرًا ويضع اللاعبين تحت ضغط المسؤولية والحفاظ على الألقاب ومواصلة هذا الطريق.

بدر بانون لاعب مغربي، بدأ مسيرته في الرجاء من صفوف فريق الشباب، تحت 19 عامًا، وتدرج في الأعمار السنية لفرق الرجاء حتى جرى تصعيده للفريق الأول عام 2013، ليخوض بين صفوف الفريق المغربي 159 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 15 هدفًا ويصنع 6 آخرين.

انتقل بدر بانون إلى الوداد على سبيل الإعارة وخاض بين صفوفه العديد من المباريات المؤثرة قبل أن يعود للرجاء مجددًا، ثم يخوض رحلة الإعارة ذاتها بين صفوف نهضة بركان، قبل العودة إلى الرجاء الذي كان بوابة لانتقاله إلى الأهلي عام 2020.

ماذا قدم بدر بانون مع الأهلي قبل الرحيل؟

بدر بانون رغم وجوده بين صفوف الأهلي لمدة عامين، فإنه لم يخوض سوى 52 مباراة فقط، وسجل 4 أهداف فقط، بسبب حالته الصحية، التي منعته من المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر، بسبب إصابته أكثر من مرة بفيروس كورونا، ما بدوره خلف العديد من المضاعفات على قلبه، ما أجبره على الابتعاد فترة طويلة قبل أن يقرر الانسحاب، قبل نهاية عقده مع الأحمر، الذي كان محدد له، يونيو من العام الجاري.

زوجة بدر بانون تعد الداعم الأول له على مدار سنوات زواجهم، ورغم كونها مشجعة رجائية من الدرجة الأولى لكنها دعمت خطوة انتقاله للأهلي عام 2020، لكن تشجيعها للفريق المغربي، تسبب لهما في أزمات مع جماهير الأهلي، خاصة في اللقاءات التي كانت تجمع الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والبطولات الإفريقية بشكل عام.

سبب رحيل بدر بانون عن الأهلي

«لاعبو الأهلي مطالبون ببذل أقصى جهد وظروفي منعتي من ذلك في الأشهر الأخيرة داخل القلعة الحمراء».. هكذا خرج بدر بانون عن صمته للحديث عن أسباب ابتعاده عن الملاعب لمدة 6 أشهر إلى جانب رحيله عن الأهلي المفاجئ، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره، بالتأكيد على أن إصابته كانت ستمنعه من مسايرة الوتيرة السريعة والمنافسة القوية التي توجد داخل النادي الأهلي، من أجل اقتناص البطولات والألقاب.

بدر بانون قرر منح إدارة النادي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، وعدم انتظار تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وبالفعل رحل عن الأهلي وقرر الانتقال إلى نادي قطر القطري، بمقابل مادي قيمته مليون و70 ألف يورو، وخاض بين صفوفه 37 مباراة، ولم يسجل سوى 8 أهداف.

وسرعان ما ارتبط اسم بدر بانون بالعودة إلى الأهلي من جديد، بعد اقتراب رحيل محمود متولي، الذي خرج من حسابات مارسيل كولر مدرب الفريق، الأهلي الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير المارد الأحمر، التي ترحب بتلك الخطوة، خاصة أنه كان من أهم لاعبي الفريق على مدار السنوات المنقضية.

معلومات عن بدر بانون

الاسم: بدر بانون.

العمر: 30 عامًا.

المركز: مدافع.

الجنسية: مغربي.

القيمة السوقية: 1.30 مليون يورو.

أرقامه مع المغرب: 14 مباراة (3 أهداف).

ألقابه مع الأهلي:

السوبر الإفريقي (2)

كأس مصر (2)

دوري أبطال إفريقيا (1)