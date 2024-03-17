كيف تربح 37 ألف جنيه بمبلغ قليل باستخدام شهادات بنكي الأهلي ومصر؟

تحرص البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، على تقديم العديد من المنتجات البنكية الجيدة لعملائها للحفاظ على مدخراتهم من التآكل، في ظل أزمة التضخم التي تضرب الاقتصاد العالمي، ومن بين تلك المنتجات أحدث شهادات ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 30% بشكل متناقص، ويحصل العميل على 30% فائدة في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

إذا قرر العميل ادخار مبلغ 50 ألف جنيه في شهادة ادخار ذات العائد المرتفع التي أطلقها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، فسيحصل على 15 ألف جنيه كعائد بعد انقضاء العام الأول، وفي العام الثاني، سيحصل العميل على 12 ألف و500 جنيه في نهاية العام، أما في العام الثالث، فسيحصل العميل على 10 آلاف جنيه بعد انقضاء العام.

بذلك، سيحصل العميل بعد انقضاء مدة 3 سنوات على مبلغ قدره 37 ألف و500 جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه التي قام بإيداعها من قبل، وتعد تلك الشهادة هي أعلى شهادة ادخار أعلن عنها أكبر بنكين مصريين، بعائد مرتفع يبدأ من العام الجديد.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أعلى شهادتي ادخار تم طرحهما في مصر حتى الآن.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يتم شراء الشهادة بالحد الأدنى بمبلغ 250 ألف جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه، وتصل مدة الشهادة من يوم واحد حتى 300 يوم، فيما يصل عائد الشهادة لـ 30%، بدورية صرف العائد يصرف في نهاية المدة، فيما يبدأ احتساب العائد من نفس يوم عمل طلب العميل.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

أطلقها البنك الأهلي المصري من قبل/ ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه وما يضاعفها، وتصل مدة الشهادة لسنة، ويصرف عائد الشهادة بنسبة 27% في نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.