موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 8

تتصاعد وتيرة الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، وزيادة حدة الصراع بين الحاج إسماعيل والحاج حسن، بعدما سمعت عايدة التي تؤدي شخصيتها غادة عبدالرازق، مخطط قتل والدها من والد زوجها إسماعيل الغول، لتدخل بعدها وتبدأ في ثورة من الغضب، وزاد اهتمام الجمهور بموعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة، بمجرد عرض 7 حلقات منه.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب

كما يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 6، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

يدور مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والإثارة؛ ويرصد حالة الصراع التي نشأت بين أسرتين في الصعيد وتحول الصداقة بين إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول الدكورة «عايدة»، طبيبة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش عايدة حياة صعبة إذ تواجه العديد من الصراعات في حياتها، وكانت بدأت أحداث المسلسل بمدي صعوبة مهنتها، وتوالت الأحداث بمقتل شقيقها على يد شقيق زوجها ويشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتقرر الانتقام لموت شقيقها.

مسلسل صيد العقارب يقدمه العديد من الفنانين، وهو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 ويمكن تنزيلها باتباع بعض الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.