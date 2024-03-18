موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على قناة CBC اليوم.. صراع مرتقب

يتفاعل الجمهور يومًا بعد يوم مع أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبروا عن إعجابهم بأحداث المسلسل وأداء الممثلين، كما توقع العديد من المشاهدين أن يكون المسلسل من بين أفضل مسلسلات رمضان 2024 خاصة بعد تسارع وتيرة الأحداث منذ عرض الحلقة الأولى، وهو ما زاد البحث من قِبل المشاهدين عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على قناة CBC اليوم

وموعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc اليوم في رمضان، الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

وكانت الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب تضمَّنت في بدايتها سماع الدكتورة «عايدة» حديث الحاج إسماعيل الغول مع ابنه «ياسين» في المستشفى وهو يخبره بضرورة قتل الحاج حسن ضرغام، لتدخل بعدها وتبدأ في ثورة من الغضب، وصلت إلى ذروتها عندما تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بأمر حادثة والدها ونقله إلى المستشفى.

كما شهدت الحلقة صدمة أخرى للفنانة غادة عبد الرازق بعدما ذهبت وأسرتها إلى المستشفى للاطمئنان على والدها الذي كان في حالة حرجة جدًا نتيجة شدة الحادث، فضلًا عن مشهد بكاء «عايدة» بجوار والدها في المستشفى وهي تتمنى سلامته وعودته إليهما سالمًا معافى مرة أخرى.

وانتهت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق على طلب الدكتورة «عايدة» الطلاق من زوجها «ياسين»، ليبقى السؤال في ذهن المشاهد: هل سينفصلان ويبدأ الصراع بينهما؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة»، طبيبة مختصة باستخلاص السموم من العقارب، تعيش عايدة حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» مما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.