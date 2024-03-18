مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. هل يقع الطلاق بين غادة عبد الرازق وزوجها؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 تهم العديد من متابعي العمل، وذلك لما قدمته أحداث الحلقة 7 من تطورات مشوقة بوقوع خلافات بين الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وزوجها ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، بسبب محاولة قتل والد الأخير لوالدها من خلال تدبير حادث سيارة له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

ومن المتوقع أن تحمل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 تطور الخلافات بين الدكتورة عايدة وزوجها ياسين خاصة بعد غضبها الشديد منه لما جرى لوالدها الذي جرى نقله للمستشفى في حالة حرجة بعدما انقلبت سيارته بسبب ما دبره والد زوجها له، وبناء على ما وقع طلبت الطلاق.

تساؤلات عديدة جاءت في أذهان المتابعين حول هل سيقع الطلاق بين غادة عبد الرازق ومحمد علاء أم لا؟، وهو ما ستكشفه أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات «سي بي سي»، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول قضية الأخذ بالثأر بين بعض عائلات الصعيد التي لا تزال متواجدة حتى اليوم، وما ينتج عنها من خلافات كبيرة وعدد من الضحايا.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.