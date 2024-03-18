موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبدالرازق تبدأ الانتقام

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب، أمر يهم العديد من متابعي العمل بعد تصاعد الأحداث بصورة سريعة خلال الحلقات الأولى، واندلاع نيران الانتقام والثأر بين عائلة «حسن ضرغام» الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر وعائلة «إسماعيل الغول» ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، وذلك بعد قتل نجل الأول على يد نجل الثاني.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب

يأتي موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، فيما تُعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم يعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

بصورة مشوقة تطورت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بعدما نشبت الخلافات بين «الدكتورة عايدة» التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وزوجها «ياسين» ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء، بسبب تدبير والد زوجها حادثا لوالدها ما نتج عنه نقل أبيها للمستشفى في حالة حرجة ويجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر.

وكانت شهدت أحداث الحلقات الماضية تدبير «إسماعيل الغول» ويلعب دوره الفنان رياض الخولي حادث سيارة لـ«حسن ضرغام» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، وبالفعل انقلبت سيارة الأخيرة في أثناء سيره بها ومن ثم أصيب إصابة بالغة.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في إطار اجتماعي مشوق، حيث تسلط فكرته الضوء على استمرار عادات الأخذ بالثأر بين بعض العائلات في مجتمع الصعيد، وما يخلف نتيجة تلك العادة وإراقة الدماء على مدار سنوات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب مجموعة مميزة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبد المغني، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، سيمون، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.