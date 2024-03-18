سيدة تسأل عن حكم دفع رشوة لإنهاء مصالح؟.. وعلي جمعة: «سحت ومكروه»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة قالت إنّها تتعرض كثيرا لطلب رشوة من موظفين، وحال عدم دفعها يتم تعطيل مصالحها، فما حكم دفع الرشوة لإنهاء مصالحها؟.

الرشوة حرام

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «الرشوة حرام، لكن اللي أنتِ بتعمليه بيدخل على المرتشي مال سحت وحرام، وما فعلتيه مكروه».

وتابع: «أنتِ بتضطري تدفعي عشان تخلصي مصلحتك، لما يكون حقك زي رخصة، أو أي ورقة حكومية، فاللي دفعته ده اسمه سحت».