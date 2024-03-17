هل الجن ممكن يموتنا؟.. سؤال يجيب عليه الشيخ علي جمعة في برنامج نور الدين

للحلقة السابعة على التوالي، يواصل الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فتح الملفات الشائكة والأسئلة الدينية والوجودية التي تدور في أذهان الأطفال والكبار، وهو العهد الذي أخذه علي جمعة في برنامجه نور الدين، الذي يذاع طوال أيام شهر رمضان الكريم.. فما أبرز الأسئلة المرتقب الإجابة عليها في حلقة اليوم؟

تعرف على أسئلة الحلقة السابعة من برنامج نور الدين

خلال ساعات قليلة، يفتح على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الحلقة السابعة، قلبه للحديث عن أبرز الأمور الحياتية والدينية التي تشغل فئة واسعة من الأشخاص، وذلك عبر برنامجه الرمضاني نور الدين، على أن يفعل ذلك اليوم أثناء مناقشته مع طلاب المرحلتين الابتدائي والإعدادي والإجابة عن الأسئلة التي تدور في أذهانهم فيما يخص تسخير الجن.

على جمعة يجيب على الأسئلة الشائكة في برنامجه نور الدين

ما حكم تسخير الجن؟، وهل الجن ممكن يموتنا؟، وايه هو الجن العاشق؟، القرين نوع من أنواع الجن العلوي ولا السفلي، وهو موجود عشان يساعدنا ولا يأذينا؟.. جميعها أسئلة يجيب عنها الشيخ علي جمعة في حلقة اليوم، واستعراض الخطوات الأمثل من أجل حماية الأجساد من الجن والحسد.

ويسعى الدكتور علي جمعة خلال برنامجه مع طلاب المدارس، للوصول إلي إجابات معرفية حول تلك الأسئلة التي تشغل وتؤرق تلك الفئة من الأطفال.

يشار إلى أن الحلقة السابعة مخصصة للطلاب من مرحلتين الابتدائي والإعدادي من عمر 6 سنوات حتى 15 سنة، على أن يكون عدد الطلاب الحاضرين في الحلقة 53 طالبًا من مرحلة الإعدادي، و58 طالبًا من مرحلة الابتدائي.

مواعيد عرض برنامج نور الدين تقديم علي جمعة القناة الأولى

قناة CBC - في الخامسة والربع مساء - الإعادة (4 فجراً)

قناة ON - الساعة 2 ونصف الظهر

قناة الناس: 9 ونصف مساء.