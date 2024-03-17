علي جمعة: الإنسان لا يستطيع رؤية الجن على هيئته التي خلقها الله عليها

أكّد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق أنَّ الإنسان لا يستطيع أبدًا أن يرى الجن على هيئته التي خلقها الله عليها، موضحًا أنَّ البعض صوّر الجن على أنَّه عنده قرون ولسان طويل وهذا غير صحيح.

من ادعى الجن على خلقته فهو كذاب

وأوضح «جمعة» خلال حلقة برنامج «نور الدين» المُذاع على قناة «الناس» أنَّ الإمام الشافعي يقول: «من ادعى أنَّه رأى الجن على خلقته ردت شهادته أمام القاضي لأنّه كداب وعنده خلل في دماغه»، مشددًا على أنَّه اتفق المسلمين على من ادعى الجن على خلقته فهو كذاب.

وتابع: «هناك طرق لاستجلاب الجن بحيث يمكن الاتصال بالجن والحديث معه دون رؤيته، ممكن تستجلب جن وتقوله مزنوق في 100 ألف جنيه فيروح يسرقهم ويجيبهم، وما فعلته حرام، لأنك أخرجت الجن من خلقته التي خلقه الله من أجلها».

تسخير الجن

وشدد على أنَّ الله أمرنا بعدم الاتصال بالجن، مضيفًا: «لو قولت له تعالى ساعدني يا جن في بناء مسجد وهو ساعدك يبقى حرام عليه وعليك، اللي يحط بدماغه أنه عاوز يتصل بالجن فإنّه يكون خرج عن حد الحلال وارتكب جريمة».