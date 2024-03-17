علي جمعة: الجن العاشق «خيال» لحالة نفسية عند الفتاة.. وغير موجود في الشريعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، جاء مضمونه ما هو الجن العاشق وهل هو مؤذي؟

علي جمعة: الجن العاشق خيال

وقال: «مفيش حاجة اسمها الجن العاشق، ده خيال تصوره الناس، لما واحدة يكون عندها حالة نفسية ومش عاوزه تتجوز تلاقيهم يقولك دي عليها جن عاشق وده كلام فاضي».

علي جمعة: مفيش حاجة في الشريعة اسمها جن عاشق

وأوضح: «مفيش حاجة في الشريعة بتقول في جن عاشق، ده خيال ناس لحالة نفسية تحتاج إلى العلاج».

يعرض برنامج نور الدين على قنوات الشركة المتحدة، والذي يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار.