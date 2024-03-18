مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بآلياته مجمع الشفاء

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إنَّ الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بآلياته مجمع الشفاء الطبي، ويطلق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية المجمع الأكبر بقطاع غزة وتعيث بساحاته فسادا.

قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المرضى والصحفيين

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية خلال رسالة على الهواء، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المرضى والصحفيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وبسبب هذه الكثافة الكبيرة من النيران لم يستطع المرضى والأطباء المتواجدون داخل هذه الأبنية من الخروج منها، وهم الآن يجلسون في أروقة وممرات هذه الأبنية للاحتماء من كثافة نيران الاحتلال الإسرائيلي.

العديد من الشهداء والجرحى في ساحات المستشفى

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية أنَّ العديد من الشهداء والجرحى حاليًا في ساحات المستشفى، ولا تستطيع طواقم الأطباء أو الإسعاف الوصول إليهم في ظل الانتشار الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط المستشفى.