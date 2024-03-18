الأم المثالية بأسوان.. علّمت أبنائها الهندسة والعلوم بمعاش 500 جنيه

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اسم الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان، موضحة أنّها أرملة منذ 19 عاما، وتُدعى هدى أحمد عبدالله، 51 عاما، حصلت على مؤهل دبلوم تجارة، تزوجت وعمرها 20 عاما من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأت رحلة كفاحها عندما توفي الزوج وتركها بعمر 32 عاما وترك معها 3 أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات.

بداية رحلة الأم

أوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ هدى أحمد التي حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان، عانت كثيرا بعد وفاة زوجها ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، واهتمت بدراستهم وكان معاش الأب في ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

وتابعت الوزارة: «حرصت الأم المثالية على أن تكون الأب والأم لأولادها حيث مرت بما مروا به من حيث إنّها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعند وصول الابنة الكبرى إلى المرحلة الثانوية اضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تُشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات».

مؤهلات الأبناء

وأكملت الوزارة: «كافحت الأم كثيرا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تجارة والابنة الثانية بكالوريوس علوم والابنة الصغرى طالبة بكلية الهندسة».